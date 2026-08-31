В Домодедове прошел финальный матч с «легендами футбола»

В Домодедове на футбольном поле образовательного комплекса «Доминанта» прошел финальный летний матч пятого сезона проекта «Выходи во двор», в котором приняли участие «легенды футбола» и местные жители, игру посетило около 1 тыс. зрителей. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Это добрая традиция, что мы каждое лето таким звездным составом ездим по Подмосковью и проводим мастер-классы с детьми, играем с жителями городов Подмосковья. Что касается Домодедова, то я уже где-то полтора года сюда езжу каждую неделю, потому что я здесь тренирую детей», — сказал футболист Александр Филимонов.

В игре также приняли участие Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Игру сопровождали спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и российский тележурналист, спортивный комментатор телеканалов ВГТРК Григорий Твалтвадзе. Итоговый счет встречи составил 7:5 в пользу команды Легенд.

Посетителям были доступны футбольные аттракционы, розыгрыш подарков с автографами звездных гостей. Юные болельщики смогли посетить встречи с кумирами. Кроме того, в рамках мероприятия прошел мастер-класс для воспитанников местных спортивных школ.

Еще одним традиционным событием в рамках проекта стала встреча с членами семей участников специальной военной операции. Легенды футбола пообщались с детьми и раздали памятные подарки.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.