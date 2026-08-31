Космический штиль на пороге: ученые рассказали, что будет с магнитосферой 1 сентября и ждать ли магнитную бурю
После геомагнитной активности, зафиксированной 30 и 31 августа, магнитное поле Земли стабилизируется, и уже 1 сентября жителей ожидает спокойная обстановка без существенных возмущений. Прогноз солнечной активности составили эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Прогноз космической погоды и советы врачей
Астрофизики отмечают постепенное угасание геомагнитных геоударов:
- Динамика возмущений. 30 августа вероятность геомагнитной бури составляла 36%, но к 31 августа показатели начали быстро снижаться. 1 сентября ожидается полное затишье — так называемый «космический штиль».
- Изменчивость факторов. Специалисты ИКИ и ИСЗФ подчеркивают, что точность прогноза зависит от скорости солнечного ветра и интенсивности новых вспышек на Солнце, поэтому данные обновляются оперативно.
- Рекомендации по сохранению здоровья. Метеозависимым гражданам рекомендуют соблюдать режим сна (7–8 часов), пить достаточно чистой воды, исключить из рациона жирную пищу, алкоголь, кофе и крепкий чай.
- Нагрузки и самочувствие. Тяжелые физические тренировки стоит заменить легкими прогулками или йогой. При резком ухудшении состояния врачи советуют не списывать все на вспышки на Солнце, а вовремя обращаться за медпомощью.