К новому учебному году в Подмосковье откроются еще три детских сада

В Подмосковье к новому учебному году ГК «Гранель» откроет три новых детских сада, которые были построены в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в ЖК «Гранель Аникеевский» в Красногорске детям станет доступен отдельно стоящий трехэтажный детский сад, рассчитанный на 315 мест. В дошкольном учреждении запланировано 13 групп, общая площадь учреждения составляет 4,2 тыс. кв. м. Там обустроили групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок. На прилегающей территории размещены детские и спортивные площадки.

В ЖК «Гранель Бригантина» в Долгопрудном откроется встроенно-пристроенный детский сад на 135 мест, его общая площадь — 543,5 кв. м. Там обустроили раздевальные со шкафчиками и скамейками, групповые комнаты, спальни, буфетные с оборудованием, музыкальный и спортивный залы, пищевой блок, медицинский кабинет, кабинеты для педагогов и администрации.

Еще один детский сад возвели в ЖК «Гранель Алексеевская роща» в Балашихе, он рассчитан на 250 мест. Общая площадь трехэтажного здания составила более 3,4 тыс. кв. м. Там разместились 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда и не только. На прилегающей территории размещены спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы, системы освещения, установлены теневые навесы, организована специальная зона для колясок и санок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.