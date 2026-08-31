Спать, чтобы помогать памяти: ученые выяснили, как глубокий сон защищает мозг от болезни Альцгеймера

Глубокий сон может играть защитную роль при болезни Альцгеймера, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Neurology. Ученые изучили связь между электрической активностью мозга во время сна, нейромедиатором орексином и прогрессированием заболевания.

В исследовании участвовали 60 человек старше 60 лет с недавно диагностированной болезнью Альцгеймера легкой или умеренной степени. Ночью их сон отслеживали с помощью специального оборудования, а утром брали образцы спинномозговой жидкости.

Исследователи измеряли уровень орексина — вещества, связанного со сном и бодрствованием. Более высокий уровень орексина оказался связан с более быстрым ухудшением симптомов в течение следующих трех лет.

Но у участников с более выраженными сигналами глубокого медленного сна эта связь была слабее. В здоровом мозге такие сигналы помогают закреплять воспоминания и поддерживать стабильность нервных сетей.

Авторы подчеркивают, что работа небольшая и без контрольной группы, поэтому выводы пока предварительные. Нужны более крупные исследования, чтобы понять, могут ли особенности глубокого сна действительно замедлять развитие болезни или помогать в поиске новых подходов к лечению.