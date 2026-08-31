«Защитит дом от любой беды и врагов»: почему 1 сентября нужно обязательно помолиться перед Донским образом

1 сентября православная церковь торжественно чтит Донскую икону Божией Матери. Этот чудотворный образ относится к иконописному типу «Елеуса» (Умиление) и почитается как один из главных символов воинской славы, духовной защиты и небесного покрова.

История Донской иконы Божией Матери

По церковному преданию, икона была поднесена донскими казаками святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому накануне Куликовской битвы в 1380 году. Святыню установили на древе и носили среди воинов для укрепления духа. Всю ночь перед сражением князь Дмитрий молился перед образом о даровании победы.

После разгрома ордынских войск икону с почестями перенесли в Москву. Позже, в 1591 году, молитвы перед Донской иконой снова спасли столицу от нашествия крымского хана Казы-Гирея. В память об этом чуде на месте военного лагеря был основан Донской монастырь.

Историки и искусствоведы связывают авторство этого шедевра с именем великого иконописца преподобного Феофана Грека.

В чем духовный смысл праздника

Донской образ Богородицы напоминает верующим о том, что настоящая сила заключается не только в оружии, но и в духовной чистоте, заступничестве Небес и искренней молитве. 1 сентября, в День знаний, праздник обретает особый смысл: Богородицу просят умягчить сердца, даровать мудрость учителям и ученикам и защитить семьи от всякого зла.

Что можно делать 1 сентября

Посетить Божественную литургию и молебен перед началом учебного года.

Молиться о защитниках: просить Пресвятую Богородицу о сохранении жизни и здоровья воинов, находящихся на службе.

Благословлять детей на учебу: просить у Божией Матери дарования памяти, прилежания и разума для школьников и студентов.

Заниматься уборкой урожая: на Феклу-Свекольницу традиционно начинали уборку свеклы и заготовку овощей на зиму.

Что категорически нельзя делать 1 1 сентября

Ссориться, скандалить и таить обиду на родных. Всякий негатив в праздник заступницы лишает дом молитвенного покрова.

Проявлять гордыню и хвастаться. В этот день ценятся скромность и благодарение за имеющиеся блага.

Отказывать в помощи и милостыне. Просьбы о помощи 1 сентября не должны оставаться без ответа.

Унывать и лениться. Начало осени требует духовной собранности и усердия в делах.

Что нужно сделать для благополучия и здоровья

Чтобы привлечь Божие благословение на осенний период, окропите дом святой водой, испеките блюдо с добавлением свеклы или свежих овощей из нового урожая и помолитесь пред иконой о мире в семье.

Кто празднует именины 1 сентября

Именины в этот день отмечают: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, Питирим.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 2 сентября, православная церковь чтит память святого пророка Самуила (Самойлин день) — покровителя и заступника всех лиц мужского пола, отцов и сыновей.