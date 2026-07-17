Море за минимальные деньги: как система «Фортуна» помогает сэкономить на отдыхе

Российский тревел-блогер в своем блоге «Летаем сами» на платформе «Дзен» рассказал, как отправиться на отдых в Турцию всего за ₽29 тыс. с человека на неделю. Об этом пишет Лента.ру.

В чем суть предложения и главные нюансы

По словам эксперта, бюджетно отдохнуть в Турции можно не только в несезон (май или октябрь), но и в разгар лета, если соблюдать несколько условий:

Горящие путевки: Самый дешевый вариант — покупки путевок с вылетом буквально на следующий день.

Структура цены: Большая часть суммы уходит на оплату авиаперелета, а на само проживание в отеле остаются символические деньги.

Условия проживания: Низкая стоимость подразумевает размещение в отелях категории 3* (изредка 4*), расположенных на второй или третьей береговой линии.

Система «Фортуна»: Зачастую такие туры продаются без предварительного выбора конкретного отеля. Покупатель знает только регион и класс отеля (например, «Мармарис 3*»), а конкретное название узнает лишь по прилете в аэропорт, куда туроператор заселяет в свободные стандартные номера.

Кому подойдет такой отдых

Автор публикации подчеркивает, что путевки за ₽29 тыс. подходят далеко не всем туризмам. Обычно их выбирает активная молодежь или самостоятельные путешественники, для которых отель служит лишь местом для ночлега, а основную программу и экскурсии они организуют себе сами.