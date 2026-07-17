Звонок в отпуске – не нарушение? Юрист Котлярова разъяснила нюансы ТК

Работодатель вправе связаться с сотрудником, находящимся в отпуске, по рабочим вопросам, если такая норма закреплена в локальных актах компании. Однако в экстренных ситуациях и при производственной необходимости отклик со стороны работника становится обязательным. Об этом РИА Новости сообщила руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

«Отпуск – это время отдыха, освобождения от трудовых обязанностей. Согласно статье 106 ТК РФ, этот период работник использует по своему усмотрению. Но бизнес-процессы не останавливаются, и порой требуется оперативно получить данные от отпускника», – пояснила Котлярова.

Эксперт уточнила: по общему правилу тревожить сотрудника во время отдыха не стоит. Однако компания может прописать порядок таких коммуникаций во внутренних документах. С правилами работник знакомится под подпись при приеме на работу, тем самым принимая их. Для некоторых должностей в трудовом договоре и инструкциях закрепляют обязанность оставаться на связи в отпуске.

Котлярова добавила, что законодательно сотрудник имеет право не брать трубку в нерабочее время. Но безусловно реагировать необходимо при авариях, чрезвычайных происшествиях, форс-мажорах, а также в случаях производственной необходимости или по предварительной договоренности.

Чтобы минимизировать такие контакты, в компании следует планировать график отпусков с учетом потребностей бизнеса. А самому сотруднику перед отдыхом желательно завершить срочные задачи, передать дела коллегам и предупредить клиентов, резюмировала она.

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