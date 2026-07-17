Туристический налог есть, а туалетов нет: почему гости из Петербурга остались в ужасе после посещения Ростова

Гости из Санкт-Петербурга посетили Ростов-на-Дону и обратили внимание на то, что в районах города-миллионника негде сходить в туалет. Об инциденте рассказал эколог Алексей Лебедев. Специалист также поделился мнением о причинах подобной тенденции, сообщила rostovgazeta.ru.

«Недавно приехали в гости ребята из Санкт-Петербурга. Они пришли в ужас от того, что в туристическом Ростове было негде сходить в туалет», — отмечает Алексей Лебедев.

По информации издания, с начала января 2025 года более чем в ста муниципалитетах Ростовской области введен туристический налог. И это объяснимо — многие люди, проезжая через Ростов, задерживаются на два-три дня в городе, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями. Однако основное число общественных туалетов сосредоточено на центральных улицах. Корреспондент задается вопросом, что делать людям, прогуливающимся, например, на Западном или на Северном.

«Наших гостей удивило, что ни в магазинах, ни в кафе донской столицы даже за деньги не пускают в туалет. В магазинах просто отказывают. А в кафе объясняют, что туалет только для посетителей и предлагают что-то купить», — констатирует собеседник RostovGazeta.

По словам Лебедева, гости из Северной столицы остались в полном непонимании ситуации. Казалось бы, это естественная потребность, которая может застать врасплох. Спикер высказывает мнение, что главная проблема заключается не в нехватке туалетов, а в нежелании ростовского бизнеса идти навстречу людям.

«Например, в Китае, люди могут свободно заходить в туалеты магазинов и даже гостиниц. А в Ростове сложилась какая-то очень странная спартанская идеология, что эти места должны быть только „для своих“, — говорит эколог.

Ранее сообщалось, что посетители торгового центра в Ногинске обнаружили камеры в туалете.