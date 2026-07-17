Строители правят бал: каждый четвертый в топе богатых Свердловской области — девелопер

Каждый четвертый участник топ-100 богатых Свердловской области за 2025 год, составленный редакцией TagilCity.ru, — представитель строительной сферы. На их долю также приходится почти четверть от общей суммы доходов крупнейших предпринимателей региона. Выручка девелоперских компаний, принадлежащих 28 бизнесменам, составила ₽384 млрд, сообщил tagilcity.ru.

Лидеры строительного сектора

По информации издания, выше всех в рейтинге поднялся основатель застройщика «Брусника» Алексей Круковский. Группа компаний, которыми он владеет, принесла чуть меньше половины от общего объема выручки уральских девелоперов — ₽175,4 млрд. В «золотой сотне», по мнению аналитиков редакции, он занял второе место.

Кто еще в топ-10

В общий топ-10 также попали основатель крупной девелоперской компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер (выручка за 2025 год — почти ₽13 млрд) и основной владелец группы девелоперских компаний «Форум» — одного из старейших застройщиков Екатеринбурга — Тамара Черепанова (₽7,5 млрд). Они заняли 8 и 9 место соответственно.

Другие представители «Форум-Групп»

По данным издания, кроме Тамары Черепановой, «Форум-Групп» в рейтинге представляют Сергей Мямин (91-е место) и Никита Воробьев (92-е место).

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