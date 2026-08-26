50 лет спустя: открытие минерала в алмазной трубке США увековечило имя дубненского ученого

Международная минералогическая ассоциация официально утвердила название нового редкого минерала — «копыловит» (kopylovite). Решение было принято в честь выдающегося физика Герцена Копылова, который долгие годы работал в Лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Символично, что событие произошло в год 50-летия со дня смерти ученого, сообщил REGIONS.

Новый минерал обнаружили в алмазе из кимберлитовой трубки, расположенной в штате Колорадо (США). Исследование проводила международная группа ученых, которые установили, что копыловит является титановым аналогом вадеита — еще одного крайне редкого минерала. Открытие стало результатом многолетней работы геологов и кристаллографов из разных стран.

Герцен Исаевич Копылов, проживший с 1925 по 1976 год, по праву считается одним из корифеев теоретической физики, специализировавшимся на физике высоких энергий и изучении элементарных частиц. Его научное наследие включает весомый вклад в становление релятивистской кинематики — около полутора сотен научных трудов, фундаментальную монографию «Основы кинематики резонансов», вышедшую в 1971-м, и научно-популярную книгу «Всего лишь кинематика» (первое издание — 1967-го, второе — 1981-го), которая была переведена на ряд иностранных языков. Знаковым вкладом в отечественную науку стал и его перевод легендарных «Фейнмановских лекций по физике» на русский язык — благодаря этому труду поколения советских студентов и исследователей получили доступ к фундаментальному курсу всемирно известного нобелевского лауреата.

Мало кто знает, что ученый был также талантливым поэтом и сатириком. Его литературное наследие включает «фольклорный» роман в стихах «Евгений Стромынкин» (1949–1956) и «Четырехмерную поэму» (1964–1972). Родился Копылов в 1925 году в Днепродзержинске в семье рабочего-переплетчика. После окончания физфака МГУ в 1949 году преподавал в школе и техникуме, работал в Институте научной информации АН СССР, а с 1955 года и до самой смерти трудился в Дубне. В 1967 году защитил докторскую диссертацию. Теперь имя этого разностороннего ученого навсегда увековечено в названии минерала, найденного на другом континенте.

Ранее сообщалось, что молодой ученый из Дубны обошел импортные аналоги детекторов.