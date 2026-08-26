Депутат Госдумы объяснил роль наблюдателей на выборах

«Я неоднократно был наблюдателем на выборах самого разного уровня. Впервые был наблюдателем, когда мне исполнилось 18 лет, и мне можно было по закону быть. Традиционно наблюдатели обеспечивают контроль за ходом голосования, за тем, чтобы соблюдался закон во время проведения голосования», — сказал Нилов.

По его словам, в 2011 году ему вместе с наблюдателями удалось выявить нарушений — урну, которая уже была с бюллетенями до начала голосования. Полицейские опечатали ее, она не учитывалась при определении итогов голосования, уточнил депутат. Он подчеркнул, что наблюдатели — это общественные контролеры, которые следят за соблюдением закона.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

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