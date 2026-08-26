Ключевые векторы развития дополнительного образования в новом учебном году определили в Подмосковье
Развитие дополнительного образования в Подмосковье обсудили в центре «Россия»
Фото: [Министерство образования Московской области]
Ключевые векторы развития дополнительного образования в новом учебном году в Подмосковье определили в ходе областного совещания в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В совещании приняли участие 130 человек, в том числе руководители муниципальных опорных центров и учреждений дополнительного образования.
В ходе совещания участники обсудили доступность дополнительного образования, развитие технологического суверенитета, интеграцию «Движения Первых», безопасность детей.
Также был представлен II этап Концепции развития дополнительного образования до 2030 года. В нем уделили особое внимание воспитательному потенциалу программ.
В завершение совещания вручили награды отличившимся региональным экспертам и руководителям муниципальных опорных центров.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей Подмосковья в День знаний.