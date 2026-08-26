В Рузском округе снесли аварийный жилой дом

В селе Покровское Рузского округа на улице Больница № 4 снесли аварийный жилой дом № 16, построенный в конце 1950-х, площадь одноэтажного строения составляла около 195 кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание признали аварийным, поскольку оно стало небезопасным для дальнейшего проживания . Со временем оно утратило эксплуатационную пригодность, строительно-техническая экспертиза выявила высокий износ конструкций. После этого в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жители четырех квартир.

Затем строение пустовало и начало разрушаться. Местные жители обращались через портал «Добродел» с просьбой снести аварийную постройку и благоустроить прилегающую территорию. Работы уже проведены, администрация определит порядок использования освободившейся территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.