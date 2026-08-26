То, как выглядит улица возле дома, может влиять на продолжительность и качество сна жильцов, сообщает Talker News со ссылкой на исследование в журнале Building and Environment. Ученые выяснили, что жители более зеленых районов чаще спят дольше и реже жалуются на симптомы бессонницы.

Команда под руководством Дайсуке Мацуситы из Государственного университета в Осаке использовала искусственный интеллект для анализа более 200 тыс. снимков улиц. Затем эти данные сопоставили с личной оценкой качества сна 1089 работающих взрослых из Токио, живших на нижних этажах многоквартирных домов.

Оказалось, что люди дольше спали в районах с деревьями и другой зеленью. Похожая связь была у улиц с высокой «закрытостью» — когда вокруг много вертикальных зданий и меньше открытых пустых пространств. Такие места могли восприниматься как более безопасные и спокойные.

Но результат оказался не полностью очевидным. Улицы с большим числом тротуаров и дорожных знаков, то есть более «пешеходные», связывались с меньшим чувством безопасности и более коротким сном. Авторы предполагают, что такие места могут быть более оживленными, шумными и менее расслабляющими.

Исследователи считают, что анализ городской среды поможет проектировать районы, которые лучше поддерживают здоровье жителей.