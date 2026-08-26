33 тыс. погибших за лето: климатологи озвучили жуткие последствия аномальной жары в Европе

Летние волны жары в Европе могли быть связаны с более чем 33 тыс. смертей, пишет Daily Mail со ссылкой на анализ AFP по данным системы мониторинга EuroMomo и национальных органов здравоохранения. Оценка охватывает восемь стран: Австрию, Бельгию, Англию, Францию, Германию, Нидерланды, Португалию и Испанию.

Самой смертоносной стала последняя неделя июня, когда зафиксировали почти 16 тыс. избыточных смертей. В первую неделю июля жара могла привести еще примерно к 8 тыс. смертей.

В Германии с тепловыми волнами связали около 14 тыс. смертей к 9 августа — это рекорд с начала таких подсчетов в 2016 году. Во Франции между концом мая и 22 июля оценили около 7,3 тыс. смертей, в Испании с 1 июня по 19 августа — почти 4,5 тыс.

В Великобритании отдельное исследование показало, что две волны жары в мае и июне могли унести более 2,7 тыс. жизней. Ученые из Метеорологической службы Великобритании и Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что почти половина этих смертей была усилена изменением климата.

Климатолог Клэр Барнс из Имперского колледжа Лондона предупредила: жара уже перестала быть просто поводом для пляжных кадров. Она становится опасным фактором, который бьет по больницам, школам, транспорту и самым уязвимым людям.