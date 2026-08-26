Студия рядом с метро и ликвидность после выпуска: как родители выбирают квартиры для студентов в Казани

В преддверии нового учебного года ситуация на рынке недвижимости Казани повторяет общероссийские тенденции: родители активно помогают своим детям-студентам с приобретением или арендой жилья, сообщил inkazan.ru.

По данным «Авито Недвижимости», спрос на долгосрочную аренду в столице Татарстана за последний месяц увеличился на 29%. Наибольшим интересом пользуются районы Ново-Савиновский, Вахитовский и Авиастроительный — именно там студенты и их родители ищут варианты для проживания.

Как пояснил в беседе с Inkazan казанский риелтор Кирилл Королев, практика покупки квартир для детей сохраняется из года в год, хотя каких-либо резких скачков по сравнению с предыдущими сезонами он не фиксирует. В первую очередь родители рассматривают компактное жилье — студии и однокомнатные квартиры. Главный критерий отбора — удобное расположение. Идеальный вариант предполагает либо близость к университету, либо наличие станции метро поблизости, чтобы студент тратил минимум времени на дорогу.

«Чаще всего внимание обращают на вторичный рынок. Там можно найти подходящий вариант по более доступной цене, а также сразу заселиться в готовую квартиру. Новостройки тоже рассматривают, но они, как правило, заметно дороже — в некоторых случаях стоимость может быть примерно вдвое выше сопоставимой квартиры на вторичном рынке», — сказал он.

При этом Королев отмечает, что выбор жилья не ограничивается только оценкой комфорта для ребенка в период обучения. Родители смотрят на перспективу: если объект находится в ликвидной локации, то после окончания учебы его можно будет легко сдать в аренду или выгодно продать. Именно поэтому наиболее привлекательными остаются небольшие квартиры в районах с хорошей транспортной доступностью — спрос на такое жилье на рынке всегда шире, чем на просторные многокомнатные варианты.

По словам эксперта, главная задача для родителей — найти баланс между стартовой стоимостью квартиры, удобством для студента и ее будущей ликвидностью. Похоже, что этот подход остается неизменным уже не один сезон.

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