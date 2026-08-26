Хирурги Красногорской больницы извлекли зубец пилы из щитовидной железы пациента

Специалисты Красногорской клинической больницы спасли мужчину, у которого в шее застрял зубец пилы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя с ранением шеи. Оказалось, что во время работы с кувалдой удар случайно пришелся на пилу, которая лежала рядом. В результате от нее отлетел зубец и попал в шею пострадавшего.

В ходе обследования врачи установили, что инородное тело застряло в районе нижнего бугра щитовидного хряща. Пациента экстренно прооперировали. Зубец был аккуратно извлечен, после чего мужчине провели курс терапии и выписали.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Солнечногорске современный реабилитационный центр.