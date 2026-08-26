В Реутове и Ногинске проведут заключительные отборочные этапы фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках»

Последние отборочные этапы фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдут в Ногинске и Реутове в выходные. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В Ногинске выступления состоятся 29 августа в Центральном парке, в Реутове — 30 августа в Центральном парке. Мероприятия начнутся в 19:00.

Таким образом, 30 августа завершится отборочная программа фестиваля. Финалисты будут бороться за победу в рамках заключительного шоу, которое состоится 12 сентября в парке Мира в Коломне.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей отпраздновать День семьи, любви и верности в парках Подмосковья.