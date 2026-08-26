Как защитить машину и квартиру от крыс: советы для москвичей от доцента Финансового университета

Пока коммунальные службы столицы проводят плановую дератизацию, жителям Москвы стоит позаботиться о собственной безопасности самостоятельно. Грызуны становятся все более наглыми и проникают туда, где раньше их не было. Доцент Финансового университета Николай Яременко подготовил несколько практических рекомендаций, которые помогут защитить имущество и здоровье, сообщил rosbalt.ru.

«Москва столкнулась с тихой, но крайне опасной угрозой, масштаб которой увеличивается с каждым месяцем. Столичные дезинфекторы и ученые бьют тревогу: в мегаполисе стремительно растет популяция серых крыс (пасюков). Грызуны перестали быть обитателями исключительно глухих подвалов и промзон — сегодня они открыто осваивают детские площадки, парковки жилых комплексов и дворы в престижных районах», — сообщил rosbalt.ru.

Особое внимание, по мнению эксперта, стоит уделить автомобилям. Современные крысы обожают подкапотное пространство: там тепло, сухо, а изоляция проводов во многих иномарках изготавливается на основе сои, что делает ее лакомым куском для грызунов. Ремонт перекушенной проводки может обойтись в сотни тысяч рублей. Специалист советует не парковать машину вблизи мусорных контейнеров и теплотрасс, а при острой проблеме во дворе обрабатывать моторный отсек специальным отпугивающим спреем — в автомагазинах продаются составы с экстрактами, запах которых крысы не переносят.

Жителям первых и вторых этажей стоит внимательно осмотреть свои квартиры. Грызуны способны проникать через вентиляционные шахты, канализационные трубы и технологические отверстия для стояков отопления. На все вентиляционные выходы необходимо установить прочные металлические сетки — пластик крыса перегрызает за полчаса. Любые щели вокруг труб на стыках плит рекомендуется герметизировать цементом с примесью битого стекла: это старый, но проверенный барьер. Важное предостережение — никогда не оставлять крышку унитаза открытой, если вы живете на нижних этажах.

«Причины этого нашествия кроются на стыке климатических изменений и строительного бума, а последствия могут оказаться катастрофическими для санитарного благополучия города», — отмечено в статье ИА «РосБалт».

Крысы идут туда, где пахнет едой. Поэтому крупы, сахар и муку следует хранить в герметичных стеклянных или металлических банках, а не в заводских полиэтиленовых пакетах. Не оставляйте на ночь грязную посуду в раковине и корм в мисках домашних животных, а мусорное ведро держите плотно закрытым. Особое внимание — утилизации отходов. Мусоропроводы в домах — это главный «крысиный ресторан». Если в подъезде есть действующий мусоропровод, стоит поднять вопрос на общем собрании собственников о его заварке. Переход на вынос мусора в уличные контейнеры снижает привлекательность подъезда для грызунов на 90%.

И наконец, юридический аспект. Уничтожение грызунов в многоквартирном доме — прямая обязанность управляющей компании, за которую жильцы платят по квитанции, отметил эксперт. При первых же следах крыс в подъезде или во дворе необходимо подать письменное заявление в УК. Если реакции нет в течение трех дней — обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор. По закону, дератизация должна проводиться систематически, а не когда грызуны начнут заходить в лифт вместе с жильцами.

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