Полузащитник «Зенита» Мостовой может перейти в «Локомотив»

По данным источника, «Локомотив» готов платить полузащитнику 10 млн руб. в месяц. В «Зените» же Мостовой зарабатывает 19 млн руб. Таким образом, разницу придется доплачивать петербургскому клубу, или же сам футболист согласится играть за меньшую зарплату.

28-летний футболист практически не играет за «Зенит» в последнее время. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в Мостовом заинтересованы «Краснодар» и «Динамо». Но в случае с южанами «Зенит» не хочет усиливать конкурентов, а на бело-голубых питерское руководство обижено из-за нежелания вести переговоры по Константину Тюкавину. «Локомотив» же может оказаться приемлемым вариантом и для «Зенита», и для самого футболиста.