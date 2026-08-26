Полузащитник «Зенита» Мостовой может перейти в «Локомотив»
«Мутко против»: «Локомотив» хочет арендовать вингера «Зенита» Мостового
Фото: [ФК «Зенит»]
Московский «Локомотив» хочет взять в аренду вингера «Зенита» Андрея Мостового, сообщил канал «Мутко против». Переговоры между клубами уже ведутся.
По данным источника, «Локомотив» готов платить полузащитнику 10 млн руб. в месяц. В «Зените» же Мостовой зарабатывает 19 млн руб. Таким образом, разницу придется доплачивать петербургскому клубу, или же сам футболист согласится играть за меньшую зарплату.
28-летний футболист практически не играет за «Зенит» в последнее время. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что в Мостовом заинтересованы «Краснодар» и «Динамо». Но в случае с южанами «Зенит» не хочет усиливать конкурентов, а на бело-голубых питерское руководство обижено из-за нежелания вести переговоры по Константину Тюкавину. «Локомотив» же может оказаться приемлемым вариантом и для «Зенита», и для самого футболиста.