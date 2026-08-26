Браконьера, убившего пятнистого оленя, по решению суда оштрафовали на ₽300 тыс. в Подмосковье

Раменский городской суд обязал браконьера выплатить ₽300 тыс. за убитую самку пятнистого оленя. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Преступление было совершено в феврале 2020 года. Злоумышленник установил на территории Бронницкого охотхозяйства петлю из металлического троса. В нее попала самка оленя. Животное погибло от удушья.

Нарушителя задержали в момент, когда он пытался забрать тушу погибшего животного. На него завели уголовное дело о незаконной охоте. Однако в связи с истечением сроков давности производство было прекращено.

Несмотря на это, Межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с гражданским иском о возмещении вреда, причиненного животному миру. В результате суд удовлетворил иск и взыскал с браконьера компенсацию. Средства будут перечислены в федеральный бюджет.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.