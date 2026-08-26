Крупнейший монетный клад XV века обнаружили археологи в Коломне

Крупнейший монетный клад XV века обнаружили в Коломне в ходе экспедиции Института археологии РАН. Об этом сообщает Главное управление культурного наследия Московской области.

Так, при раскопках в историческом центре города был найден глиняный кувшин местного производства. В нем находилось более 2,6 тыс. серебряных монет, отчеканенных в начале XV века.

В основном это деньги великих князей Василия I Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, и Василия II Темного. При этом в кувшине нашли местные монеты с изображением летящей птицы, отчеканенные прямо в Коломне — такие деньги практически невозможно найти в других регионах.

Фото: [ Главное управление культурного наследия Московской области ] 1/2 Фото: [ Главное управление культурного наследия Московской области ] 2/2

«Это самый крупный из известных монетных комплексов эпохи. Он дошел до нас целиком. За 600 лет его никто не потревожил. Для науки это эталонный источник по денежному обращению русских земель XV века», — отметили в ведомстве.

По словам специалистов, 2,6 тыс. монет — это около ₽13. На эти деньги в XV веке можно было купить два городских дома и целый табун лошадей. Настолько крупные клады не теряют, а сознательно прячут. Вероятнее всего, владелец не вернулся за деньгами в связи с внезапной смертью.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева к открытию.