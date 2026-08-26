«Сколько можно нас травить уже?»: соцсети Омска второй день взрываются от жалоб горожан

Социальные сети Омска второй день подряд буквально взрываются от сообщений жителей, которые жалуются на удушающий химический запах. Ситуация настолько серьезная, что, по словам горожан, спастись от него невозможно даже при плотно закрытых окнах. Десятки комментариев с одинаковыми симптомами — першение в горле, головная боль, тяжесть в груди и чувство нехватки воздуха — заполонили городские паблики, сообщил gorod55.ru.

«В квартире запах шин, тяжелый. Лукашевича, Левый берег. Время 00:00, 25 августа 2026 года», — сообщают в Сети жители Омска.

По данным издания, первые сигналы о неприятном запахе появились вчера вечером, но пик жалоб пришелся на ночь и раннее утро 26 августа. Особенно тяжелая ситуация сложилась на Левобережье — там запах был настолько сильным, что люди не могли уснуть и жаловались на запах жженой резины. Из окон некоторых домов был виден густой дым из труб, который, по мнению жителей, и является источником выброса. Жители Нефтяников, в свою очередь, сообщали о сером смоге, нависшем над районом.

«В Нефтяниках еще с 25 августа 2026 года 9-10 вечера стало невозможно дышать, запах был сильный, как на автозаправке», — пишут пользователи Сети.

По данным издания, комментарии под постами свидетельствуют: проблема носит массовый характер и затрагивает сразу несколько частей города. В разное время суток омичи фиксировали химический запах в разных локациях, однако больше всего обращений поступило именно с Левого берега. На фоне растущего возмущения горожане требуют оперативного вмешательства контролирующих органов, призывают назвать источник выброса и оценить его опасность для здоровья. Пока официальных комментариев от экологов или представителей промышленных предприятий не поступало, но жители надеются, что их голоса услышат и ситуация не останется без внимания.

«Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и экологии, ну невозможно дышать. Сегодня, 26 августа 2026 года, проснулась в 4 утра от жуткой вони с улицы. САО, сколько можно нас травить уже?» — задается вопросом пользователь.

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