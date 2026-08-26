Предложения не остаются без внимания: в Красногорске продолжаются обходы территорий

Такой формат работы, по словам представителей администрации, позволяет оперативно вносить коррективы в реализующиеся проекты благоустройства, находить быстрые решения для запросов граждан и планировать перспективные программы развития. Командная работа на благо округа становится все более системной и охватывает разные районы муниципалитета.

На этой неделе под особым контролем находятся несколько ключевых точек. В среду, 26 августа, в 14:00 запланирован обход по адресу: Лесная, дома 12 и 10. В четверг, 27 августа, график более насыщенный: в 11:00 — поселок Новый, в 16:00 — жилой комплекс «Пятницкие кварталы» в поселке городского типа Сабурово, в 17:00 — Павшинская Пойма, Красногорский бульвар, дом 10, а завершится день в 18:00 в Нахабине на Новой Лесной, дома 3, 7 и 9.

Жители округа могут быть уверены: их проблемы и предложения не остаются без внимания. Во время подобных выездных встреч представители власти оценивают состояние территорий, обсуждают с местными жителями насущные вопросы и при необходимости принимают решения на месте.

В администрации подчеркивают, что именно такой подход — непосредственное присутствие на проблемных участках — позволяет делать городскую среду комфортнее и быстрее реагировать на вызовы времени.