55 стобалльников и ₽150 тыс. премии: как Рязанская область установила рекорд по ЕГЭ

В Рязанской области огласили итоги единого государственного экзамена: 55 выпускников удостоились максимальной оценки в 100 баллов. Этот показатель стал наивысшим за последние несколько лет, проинформировал губернатор Павел Малков в ходе заседания регионального правительства, сообщило издание 7info.

Как отметил глава субъекта, высокие баллы получили ученики из Рязани, Касимовского и Рязанского округов, а также Новомичуринска, Спасска, Ермиши, Рыбного, Скопина, Ряжска и Шилова. Особо впечатляющих успехов добились четыре выпускницы — представительницы школ № 8, 11, 28 и 48. Каждая из девушек набрала по 100 баллов сразу на двух экзаменах. Годом ранее подобный результат покорился лишь двоим школьникам.

Павел Малков обратил внимание на заметный рост числа стобалльников по предметам естественно-научного и технического циклов. Максимальный результат по физике впервые зафиксирован у 13 человек — это почти двукратное увеличение по сравнению с прошлым годом. Еще 12 выпускников получили 100 баллов по химии, 11 — по профильной математике, восемь — по биологии.

«Поздравляю ребят, их родителей и педагогов с такими выдающимися результатами. Этот достигнутый уровень надо стараться дальше держать», — сказал губернатор.

Губернатор напомнил, что выпускники, сдавшие экзамены на высший балл и поступившие в вузы, расположенные на территории Рязанской области, получают региональную премию в размере ₽150 тыс. Аналогичная поддержка предусмотрена и для преподавателей, подготовивших стобалльников.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ЕГЭ в дополнительные дни пересдадут более 10 тыс. школьников.