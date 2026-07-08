В Подмосковье ЕГЭ в дополнительные дни пересдадут более 10 тыс. школьников

Более 10 тыс. школьников Подмосковья пересдадут ЕГЭ в дополнительные дни, 8 и 9 июля, чтобы повысить свои результаты. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В регионе развернут 88 пунктов проведения экзамена, в работе будут задействованы более 170 наблюдателей. У выпускников будет возможность улучшить результаты как по предметам по выбору, так и по обязательным экзаменам. Кроме того, они смогут изменить уровень математики с базового на профильный и наоборот. При этом баллы за первую попытку аннулируются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.