Цифра на весах или будущее без детей: врачи объяснили, чем опасны заявления бизнесмена из Москвы о «допустимом» весе

Заявление столичного бизнесмена о том, что он не обратит внимания на девушку с весом более 55 килограммов, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Пока пользователи обсуждают этическую сторону вопроса, специалисты обратили внимание на медицинские риски подобных утверждений, сообщили «Аргументы недели».

По словам врачей, грация и стройность определяются соотношением роста и массы тела, а не абстрактной цифрой на весах. При среднем росте россиянок 160–165 сантиметров 55 килограммов — это норма или даже ее нижняя граница. Оценивать всех женщин единым стандартом, подчеркивают эксперты, некорректно и научно необоснованно.

Если же пытаться подогнать фигуру под жесткие параметры, возникает вопрос уже не о красоте, а о дефиците жизненно важных веществ. Хроническая нехватка железа, жиров и углеводов постепенно изнашивает внутренние органы, и чем дольше человек удерживает критический вес, тем серьезнее последствия для всего организма.

Особое беспокойство врачи выражают в отношении репродуктивной системы. Продолжительный дефицит массы тела способен нарушить процесс созревания яйцеклеток, что в итоге может привести к невозможности зачать ребенка. По сути, ориентируя партнершу на экстремально низкий вес, мужчина рискует лишить ее шанса на материнство в будущем. Специалисты расценивают оценку женщин исключительно по килограммам как форму скрытого психологического давления, не имеющего отношения ни к заботе, ни к построению здоровых отношений.

Ранее сообщалось, что психолог Камоева назвала скрытые причины невозможности похудеть.