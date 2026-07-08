«Я почувствовала связь с ней с первых минут»: Высоцкая впервые рассказала о жизни с приемной дочерью

Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о младшей дочери, передает Woman.ru. Девочка появилась в семье Высоцкой и ее супруга, режиссера Андрея Кончаловского, несколько лет назад. Они удочерили малышку, когда ей было всего девять дней.

По словам актрисы, идея принять ребенка в семью зрела давно. Желание иметь большую семью было у Юлии с молодости, и когда они с Андреем решили сделать этот шаг, сомнений не было.

Девочка стала третьим ребенком в семье. У Высоцкой и Кончаловского уже есть дочь Мария и сын Петр. Однако, как отметила Высоцкая, связь с младшей дочерью она почувствовала с первых минут. Юлия убеждена, что родительство определяется не кровным родством, а любовью, заботой и желанием быть рядом.

«Родные и близкие всегда нуждаются в тебе, как и ты в них. И это вызов. Нужно распределять силы так, чтобы их хватало на то, чтобы приносить радость родным людям», — отметила артистка.

Важное место в жизни Юлии занимает благотворительность: она является попечителем фонда «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам обрести семьи. Организация создает видеоанкеты воспитанников детских домов, чтобы будущие родители могли увидеть и выбрать ребенка. Высоцкая считает, что помощь детям — это вклад в будущее общества.

Напомним, старшая дочь Мария попала в страшную автомобильную аварию во Франции в 2013-м году, когда ей было 14 лет. Девушка до сих пор находится в коме. Тогда за рулем автомобиля был Кончаловский: режиссер не справился с управлением, и машина выехала на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Дмитрий Тарасов перестал общаться с 17-летней дочерью.