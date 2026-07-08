Многие серьезные поломки автомобиля начинаются с мелочей, которые водитель может заметить самостоятельно за несколько минут. Регулярный короткий осмотр позволяет вовремя обнаружить неисправность и избежать дорогостоящего ремонта двигателя, подвески или тормозной системы. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на что стоит обращать внимание перед поездкой.

Что проверить в автомобиле перед поездкой: технические жидкости

По словам Егорова, именно нехватка технических жидкостей становится одной из самых распространенных причин серьезных неисправностей.

«Достаточно открыть капот и проверить уровень моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкости. Если уровень начал резко снижаться, это уже повод искать утечку, а не просто доливать жидкость», — объяснил эксперт.

Он отметил, что перегрев двигателя из-за нехватки антифриза способен привести к капитальному ремонту, стоимость которого может исчисляться сотнями тысяч рублей.

Как проверить шины и давление

Еще одна обязательная процедура занимает меньше минуты.

«Осмотрите шины на наличие порезов, вздутий и посторонних предметов. Даже небольшой саморез может постепенно снижать давление, а недокачанное колесо увеличивает расход топлива, ухудшает управляемость и быстрее изнашивается», — рассказал Егоров.

Эксперт советует хотя бы раз в две недели проверять давление манометром, а перед дальней поездкой делать это обязательно.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Проверка тормозов поможет избежать дорогого ремонта

Во время первых метров движения стоит прислушаться к работе тормозной системы.

«Если появились скрип, металлический звук или педаль тормоза стала мягче обычного, не откладывайте диагностику. Замена колодок обходится значительно дешевле, чем ремонт тормозных дисков или суппортов», — отметил автоэксперт.

По его словам, многие водители продолжают ездить с изношенными колодками, из-за чего стоимость ремонта увеличивается в несколько раз.

Почему важно обращать внимание на новые звуки

Любой непривычный шум может стать первым сигналом неисправности.

«Гул подшипника, стук подвески, свист ремня или вибрация никогда не появляются просто так. Чем раньше водитель обратится на сервис, тем выше шанс ограничиться недорогим ремонтом», — подчеркнул Алексей Егоров.

Он рекомендует не увеличивать громкость музыки, пытаясь заглушить посторонние звуки, а наоборот — выяснить их причину.

С наступлением жары многие водители пересаживаются за руль в максимально легкой одежде. Одни снимают обувь, другие надевают шлепанцы, третьи отправляются в поездку без футболки. Ранее эксперт рассказал, не нарушают ли они правила дорожного движения.