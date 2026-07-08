Хватит чесаться по ночам и выбрасывать мебель: золотое правило, которое укроет квартиру невидимой броней от клопов

Постельные клопы не переносят болезни, но избавиться от них бывает трудно: в опросе 2025 года специалисты по вредителям назвали их одними из самых сложных насекомых для контроля, пишет Yahoo.

Паразитолог Ричард Поллак из Гарвардского университета предупреждает: люди часто путают клопов с ковровыми жуками, тараканами, ворсом и даже с семенами кунжута. Насторожить должны темные точки на простынях, ржаво-красные пятна на ткани, мелкие белые яйца, сброшенные светлые шкурки и живые плоские коричневые насекомые размером с яблочное семечко.

Эксперты советуют искать клопов в швах матраса, складках мебели, щелях кровати, за картинами, обоями, розетками и плинтусами. Если насекомое найдено, его лучше поместить в герметичный пакет и показать специалисту.

Главное оружие против клопов — высокая температура. Постель, одежду и другие вещи нужно стирать и сушить на максимальном режиме: особенно важна сушка не меньше 30 минут. То, что нельзя стирать, можно герметично упаковать и заморозить при −18 °C на четыре дня.

Также помогают уборка пылесосом, защитные чехлы на матрас и основание кровати, заделка щелей и ловушки под ножками мебели. А вот репелленты от насекомых, эфирные масла и спирт эксперты считают плохой идеей: они могут быть опасны и часто лишь разгоняют клопов по новым укрытиям.