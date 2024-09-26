56orb.ru: годовая прибыль самого богатого оренбуржца превысила 2 млрд рублей

В рейтинг «ТОП-100 богатых людей региона» вошли жители Оренбургской области, которые занимаются разными сферами бизнеса. О некоторых из них совсем нет информации в интернете. Невозможно найти и фото. Однако они не первый год удерживают лидирующие позиции рейтинга, сообщил 56orb.ru.

Первую позицию рейтинга занимает Дмитрий Михайлович Кочетков, чистая годовая прибыль которого превысила 2 млрд руб. Бизнесмен владеет долями в 26 компаниях. Торговый дом «Нефтемаркет» — компания, которая приносит больше всего прибыли. Фирма специализируется на оптовой торговле моторным топливом. В числе клиентов замечены государственные организации.

Второе место рейтинга редакция 56orb.ru на основании анализа чистой выручки и суммы активов присвоила Андрею Васильевичу Фролову. Бизнесмен владеет компанией, которая изготавливает банковские карты для клиентов России и СНГ. Чистая прибыль за год составила 1,9 млрд руб. Оренбургская компания также выпускает визитки, стикеры и брелоки.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Третью позицию занял Жанабай Айткалиевич Балабаев, который ранее не попадал в первую тройку лидеров рейтинга. Чистая прибыль — 626 млн руб. Балабаев является членом регионального Общественного совета при УФНС России. Основной доход ему приносит работа зернотрейдера ГК «Бизнес Партнер».

Ранее сообщалось, что годовой доход Дурова, с его слов, составляет всего один дирхам ОАЭ.