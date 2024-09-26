Le Monde: Дуров заявил, что его годовой доход составляет всего один дирхам ОАЭ

«Павел Дуров — настоящий аскет. По крайней мере, он предпочитает изображать себя таким образом. На допросе он заявил следователям, что его заработок равен одному эмиратскому дирхаму в год, что вызвало недоумение у его собеседников», — отмечается в статье.