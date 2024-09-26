Le Monde: Дуров заявил, что его годовой доход составляет всего один дирхам ОАЭ
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Павел Дуров, сооснователь Telegram, удивил французских следователей на допросе, заявив, что его годовой доход составляет всего один дирхам ОАЭ. Это эквивалентно $0,27 или 25 руб., сообщила газета Le Monde.
«Павел Дуров — настоящий аскет. По крайней мере, он предпочитает изображать себя таким образом. На допросе он заявил следователям, что его заработок равен одному эмиратскому дирхаму в год, что вызвало недоумение у его собеседников», — отмечается в статье.
Газета упомянула, что после продажи своей доли во «ВКонтакте» Дуров заработал около 300 млн евро.
Некоторые инвестиционные фонды ставят стоимость мессенджера Telegram на уровне $30 млрд.
По версии Forbes, Павел Дуров находится на 122-м месте среди самых богатых людей мира с состоянием в $15,5 млрд. Bloomberg же оценивает его состояние в $9,07 млрд.
Ранее сообщалось, что Telegram начал сотрудничать с французским правосудием.