56orb.ru: имение в псевдоготическом стиле в Оренбурге называют «проклятым домом»

Историки не смогли установить, кому именно принадлежало имение. Предполагается, что после революции из дома выселили его собственников, двух братьев. У одного из мужчин была жена. Семью выгнали, чтобы освободить здание для представителей рабочего класса. Оренбурженка прокляла всех, кто был причастным к выселению ее семьи.

Современные горожане верят в поверье. Считается, что все рядом проживающие с имением люди часто попадают в беды. Одна из местных жительниц уверена, что неудачно вышла замуж из-за проклятия старинного дома. За несколько дней до свадьбы происходили странные вещи, а сам брак в итоге просуществовал недолго.

В городе Оренбург расположено много других зданий, с которыми горожане связывают мистические истории и поверья. Есть также участки дорог, проезжая которые люди начинают вести себя странно, например, хотят спать и автоматически снижают скорость.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Оренбуржья Горшков пояснил, почему в старину боялись мельников.