Пенсионер из Оренбуржья пояснил, почему в старину боялись мельников

Пенсионер из Оренбургской области Валерий Горшков рассказал, что в старину люди боялись мельников, а 3 октября обходили их дома стороной, сообщил 56orb.ru.

Пенсионер Валерий Горшков пояснил, что мельников подозревали в дружбе с русалками и водяными. Вероятно, поверье появилось из-за отдаленности расположения их домов. Однако люди верили, что они связаны с темными силами. Считалось, что именно 3 октября эти силы выходят на связь с мельниками.

«По поверью, как рассказывала раньше прабабушка, в этот праздник мельники бросают в реку буханку хлеба и наливают водку, чтобы задобрить водяных», — рассказал 56orb.ru пенсионер из Оренбургской области Валерий Горшков.

Легенду о таинственных связях мельников пенсионеру рассказывала его прабабушка. В современном мире нет необходимости обходить стороной их дома.

Однако сохранилось много других поверий и примет. В частности, 3 октября чтут память святого мученика Евстафия. Считается, что день будет ветреный. Если на улице туманно, то осень будет долгой. Если же теплый, то снег выпадет поздно. Ясная погода — сигнал, что осень будет длительной и теплой.

Ранее корреспондент «Подмосковье сегодня» разобрался, почему 3 октября женщины не выходили на улицу, а также какие праздники отмечают в этот день.