56orb.ru: мэр Оренбурга не справился с поручением губернатора по выкосу травы

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил мэру Оренбурга навести порядок в городе. В некоторых районах бурьяны достигли двухметрового роста. Прошло две недели. Мэр с поставленной задачей в полном объеме не справился, сообщает 56orb.ru .

Корреспондент редакции прошел по улицам города и сделал фотоотчет. То, что в городе косили траву, — неоспоримый факт. В некоторых местах видно, что территория облагорожена. Жители города также активно обсуждали в соцсетях, когда в их район приходили сотрудники коммунального предприятия. Правда, некоторые из них перестарались. Вместе с бурьянами они срезали и цветы, высаженные в клумбах.

Проблема в том, что после уборки скошенную траву убрали не везде, а в некоторых городских локациях работали выборочно. Например, в местном сквере с одной стороны вдоль дорожек покосили траву, а с другой — оставили нетронутой. Как только срок, выделенный на ликвидацию травы истек, рабочих с косилками на улице уже не встретишь.

Люди пишут в соцсетях, что возле остановок общественного транспорта сорная трава достигла роста человека. Не менее актуальные проблемы — переполненные мусорные баки и несанкционированные свалки.

Ранее мы сообщали, что Жители Подмосковья с начала весны 2024 года направили в Систему-112 более двух тысяч обращений о пале сухой травы.