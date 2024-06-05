Жители Подмосковья направили в Систему-112 более двух тысяч обращений о пале сухой травы

«Огонь опасен тем, что пламя может перекинуться на хозяйственные и жилые постройки, а также на леса. В этом случае может быть нанесен непоправимый урон людям, природе и имуществу. Будьте осторожны — не разводите костры в пожароопасный период и не жгите сухую растительность», — добавили в сообщении.