Жители Подмосковья направили в Систему-112 более двух тысяч обращений о пале сухой травы
Фото: [Пресс-служба Системы-112 Московской области]
С начала весны 2024 года жители Подмосковья направили более двух тысяч обращений о пале сухой травы в региональную Систему-112. Об этом сообщает пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
В пресс-службе уточнили, что на долю пожаров, которые происходят по вине человека, приходится 90%. К таким последствиям могут привести непотушенные костры и окурки, шалость или умышленный поджог. Если вы заметите возгорание, важно сразу же сообщить о нем по номеру «112».
«Огонь опасен тем, что пламя может перекинуться на хозяйственные и жилые постройки, а также на леса. В этом случае может быть нанесен непоправимый урон людям, природе и имуществу. Будьте осторожны — не разводите костры в пожароопасный период и не жгите сухую растительность», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.