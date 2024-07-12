56orb.ru: охладить квартиру можно без кондиционера

Существуют различные способы, позволяющие охладить квартиру без кондиционера: шторы и жалюзи, увлажнитель воздуха, отключение бытовых приборов. Важно помнить, что некоторые народные методы могут нанести вред здоровью, сообщает 56orb.ru .

В жару для охлаждения категорически запрещено класть простыни в морозилку, чтобы потом ими накрываться. Человек может не просто простудиться, но и подхватить воспаление почек и легких. В качестве альтернативного способа можно намочить простынь холодной водой и повесить на карниз.

Не стоит также направлять вентилятор на себя, потому что человек может заболеть. Охлаждение мебели в комнате окажет более освежающий эффект. Набивать подушку гречкой также абсурдно. В летний зной особенно хочется холодной воды, но и это может спровоцировать различные заболевания.

Охладить свою квартиру можно без кондиционера:

При помощи плотных штор и жалюзи. Для кратковременного эффекта на стекла наклеивают зеркальную пленку или фольгу.

При помощи увлажнителя воздуха. Если нет возможности купить прибор, можно поставить в комнате таз с водой и льдом.

Работу электроники и бытовых приборов лучше минимализировать.

Ранее мы сообщали, что белгородцы ждут неделями, пока придет их очередь установки кондиционера.