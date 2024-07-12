Белгородцы ждут неделями, пока придет их очередь установки кондиционера

Корреспондент представлялся обычным жителем, который устал от знойной жары и хочет заказать кондиционер. С самими приборами проблем нет. В разных компаниях предложили различные модели, стоимость которых варьируется от 22 до 35 тысяч рублей. Журналист сообщала, что площадь комнаты составляет 20 м². Помещение находится в доме с кирпичным фасадом — этот параметр был очень важен для специалистов при подборке модели.

Однако установить сразу никто из компаний не может. Редакция для эксперимента отобрала семь компаний. Максимальное время ожидания — около двух недель. Менеджеры объясняют, что из-за большого количества заказов специалисты перешли на работу даже в выходные дни, но очередь все равно продвигается медленно. Некоторые сразу даже не могут примерно сориентировать клиента, просят подождать несколько дней. Стоимость работы в зависимости от фирмы варьируется от 5 до 9 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что названа формула, как правильно рассчитать производительность кондиционера для комнаты.