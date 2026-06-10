60 упаковок косметики и ни рубля: россиянин решил стать самой ухоженной бьюти-принцессой за чужой счет

Жителя Кузбасса одолел внезапный порыв нежности, и он решил превратиться в бьюти-принцессу прямо посреди торгового зала. Курьезной историей поделилась пресс-служба региональной Росгвардии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как установлено сотрудниками ведомства, житель областного центра, находясь в одном из торговых объектов, сложил в принадлежащую ему сумку более шестидесяти единиц парфюмерно-косметической продукции. Продавцы обратили внимание на то, что оплачивать товар покупатель не намеревался.

«Среди похищенного оказались упаковки патчей для глаз, маски для лица, зубная щетка, а также несколько плиток шоколада», — сообщает официальный источник ведомства.

По данным ведомства, прибывшим на место вызова росгвардейцам удалось пресечь противоправные действия гражданина, пытавшегося таким образом получить желаемое безвозмездно. Злоумышленник был задержан и для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам правоохранительных органов.

В ведомстве предоставили видеозапись, на которой видно, как мужчина после задержания достает из рюкзака черного цвета неоплаченные товары.

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