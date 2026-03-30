70 тыс. руб. за дрон, который не прилетел: в Подмосковье выявили схему обмана семей участников СВО через продажу БПЛА

Жительница Красногорска потеряла более 70 тыс. руб. при попытке приобрести дрон для своего мужа — участника специальной военной операции. Об этом REGIONS сообщил Александр Терновцов, руководитель правовой службы Комитета семей воинов Отечества (КСВО), член Общественной палаты РФ и автор проекта «Правомобиль». Эксперт также рассказал о типичных схемах обмана и о том, на что стоит обращать внимание при онлайн-заказах снаряжения.

По словам юриста, Елена (имя изменено) из Красногорска хотела выполнить просьбу супруга, который находится в зоне СВО, и приобрести беспилотник для его воинского подразделения. В одном из профильных чатов она нашла ссылку на канал, где предлагали экипировку и технику по «исключительно низким» ценам. Женщина связалась с продавцом — менеджер (как она считала) вежливо проконсультировал, помог подобрать «тушку» дрона и попросил внести предоплату.

Согласно информации источника, вслед за первым платежом поступило требование внести дополнительную сумму под видом налога на добавленную стоимость — якобы это необходимо для отправки покупки. После того как женщина перевела все деньги, собеседник исчез из поля связи и занес ее номер в черный список. Общий ущерб перевалил за 70 тыс. руб.

«Очередной факт мошенничества налицо. Мы уже направили заявления в МВД, прокуратуру и Роскомнадзор. Первоочередная задача — добиться блокировки канала, чтобы злоумышленники не смогли навредить другим участникам СВО — судя по контенту, именно они являются целевой аудиторией мошенников. Далее будем добиваться объективного расследования и привлечения к ответственности всех причастных. У потерпевшей есть шансы вернуть потерянные средства», — рассказал Терновцов.

Терновцов подчеркнул, что даже внешне добротный канал в соцсетях или мессенджере не гарантирует добросовестности продавца. В случае с Еленой ресурс существовал несколько лет, имел солидную историю публикаций и большое количество подписчиков, но при этом на нем не было открытой информации о владельце, комментарии скрывались, а название канала поменяли всего за месяц до происшествия — это может свидетельствовать о продаже или захвате аккаунта злоумышленниками.

По словам эксперта, поводом для беспокойства должны служить следующие моменты: продавец предлагает товар по подозрительно низкой цене, требует внести стопроцентную предоплату на частную банковскую карту или по сомнительным реквизитам, не оформляет договор и не выдает кассовый чек, не прописывает четкие условия возврата и доставки, а также скрывает данные о себе и не дает возможности оставить отзыв или задать вопрос.

«Перед оплатой всегда стоит сравнить цену с несколькими другими продавцами, проверить ИНН и реквизиты, поискать отзывы по названию канала, номеру телефона или карте. Никогда не переводите деньги под давлением и по возможности платите только через защищенные способы оплаты. Главное правило: если продавец слишком торопит, цена слишком выгодная, а прозрачности слишком мало — лучше отказаться от покупки, чем потерять деньги», — резюмировал Терновцов.

