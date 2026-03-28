По документам все верно, а по сути — несправедливость: семья участника СВО окажется на улице из-за долга в 11 млн руб.

Прокуратура проводит проверку по факту взыскания 11 млн руб. и квартиры с 16-летней дочери погибшего участника СВО. Иск к семье предъявил бизнесмен, за плечами которого более полутора тысяч подобных разбирательств. Суд признал требования предпринимателя законными. Должен ли ребенок расплачиваться за долги отца и кто поставит точку в этой истории, выяснял RT.

Как рассказала мать несовершеннолетней должницы, все началось с 3,3 млн руб., которые ее гражданский супруг взял в долг в 2019 году для развития бизнеса. Условия займа оказались жесткими: 24% годовых, срок погашения — год, ежемесячный платеж — 66 тыс. руб., залог — ипотечная квартира. Ключевым пунктом стало соглашение об отступном, согласно которому жилье переходит в собственность кредитора при систематических просрочках.

«Он сделал это тайком от меня, потому что понимал, что я была бы против, а дальше рассказал, что хотел открыть бизнес, но банки ему отказали, потому что была не очень хорошая кредитная история, в итоге он искал в интернете, у кого занять», — рассказал гражданская супруга погибшего участника СВО.

Гражданская супруга вспоминает, что мужчина всегда был мастеровитым: с зоны СВО часто присылал фото и видео, на которых строил баню для сослуживцев, готовил еду для бойцов. До начала спецоперации, по ее словам, он «был потерянным» — работал инженером в управляющей компании, затем таксовал.

«Было несколько причин, почему он ушёл на СВО, и финансовая тоже», — рассказала собеседница RT.

По данным издания, пока мужчина находился в зоне боевых действий, судебное производство приостановили. После его гибели процесс возобновился. Поскольку пара не зарегистрировала брак официально, их общая дочь вступила в наследство, а вместе с ним — и в долговые обязательства отца. За шесть лет судебных разбирательств требования семьи неоднократно корректировались.

«Семья участника СВО окажется на улице. Понятно, что (погибший участник спецоперации. — Прим. ред.) взял в долг не у кредитной организации, а у физического лица, но по факту это лицо занимается такой деятельностью на профессиональной основе. Есть договоры займа, залога, соглашение об отступном — по документам все верно, а по сути получается несправедливость», — рассказала адвокат Ольги Дарья Колотова, которая все эти годы участвует в судебных разбирательствах.

