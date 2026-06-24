Россиянин заманил 11-летнюю девочку компьютером ради изнасилования

В Мариинском районе Кузбасса 24-летний мужчина обвиняется в покушении на изнасилование 11-летней девочки, пишет VSE42.Ru .

Мариинский городской суд заключил под стражу 24-летнего жителя Кемеровской области. Ему предъявлено обвинение в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Как установило следствие, мужчина под предлогом компьютерных игр пригласил к себе домой 11-летнюю девочку. Однако вместо обещанного развлечения он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и попытался ее изнасиловать.

Преступление не было доведено до конца благодаря вмешательству матери потерпевшей. Женщина услышала крики дочери, ворвалась в дом и пресекла действия злоумышленника, после чего немедленно обратилась в полицию.

Суд учел отягчающие обстоятельства: обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление — преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, — и на момент нового инцидента находился под административным надзором. Теперь мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. До суда он будет находиться под стражей — мера пресечения избрана до 21 августа 2026 года.