«Вынуждена жить в машине»: шокирующая история собаки, которая вызывает аллергию у родных хозяина

В Приморском крае разгорелся скандал вокруг жестокого обращения с животным. Местные жители Уссурийска обнаружили в припаркованном на улице Некрасова автомобиле собаку, которая находилась взаперти без движения уже несколько дней. Обеспокоенные горожане вызвали полицию, сообщил vostokmedia.com.

Прибывшие на место правоохранители установили владельца пса. Им оказался 60-летний житель села. Мужчина пояснил, что приехал в город к родственникам, но те из-за аллергии не смогли принять у себя его четвероногого друга. Поэтому хозяин решил оставить животное в салоне машины. Он заверил, что регулярно кормит питомца, поит и выводит на прогулку.

По данным издания, полицейские провели с автомобилистом профилактическую беседу. Они настоятельно рекомендовали ему не подвергать опасности здоровье питомца и рассмотреть вариант временного размещения в приюте.

Мужчине также разъяснили, что за подобные действия в отношении животных предусмотрена серьезная ответственность вплоть до уголовной. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции напоминают автовладельцам, что оставление животных в закрытых машинах на длительное время недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для их жизни и здоровья, особенно в условиях повышенных температур.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе в салоне автомобиля погибла полугодовалая девочка.