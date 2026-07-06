Смертельный квадроцикл: в селе Хвалынка 7-летний ребенок разбился насмерть, 6-летний пассажир в больнице

По информации издания, в селе Хвалынка водитель автомобиля JAC T9 столкнулся с квадроциклом, которым управлял мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Его шестилетний пассажир госпитализирован с травмами. Сейчас врачи борются за его здоровье.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП. На особом контроле два вопроса: как ребенок оказался за рулем квадроцикла и насколько эффективно в округе ведется работа по профилактике детского травматизма на дорогах. Проверка должна установить, кто допустил ребенка к управлению транспортным средством, и были ли приняты необходимые меры для предотвращения подобных случаев.

Следователи также выясняют все обстоятельства столкновения и опрашивают свидетелей. Ход проверки находится на личном контроле у руководства прокуратуры Приморского края. Итоги расследования будут доведены до общественности.

Ранее сообщалось, что в ДТП с рейсовым автобусом под Воронежем пострадали 12 человек.