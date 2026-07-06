Белые фигуры у колонии: бывшие заключенные подтвердили самую жуткую легенду Краснодара

Краснодар — город с богатой историей, но мало кто знает, что некоторые его легенды до сих пор ходят среди водителей, дальнобойщиков и даже бывших заключенных. Одна из самых жутких и загадочных историй связана с трассой на выезде из города — в районе Кирпичного завода, что за исправительной зоной. Эта легенда существует давно, но ее истинные причины стали известны сравнительно недавно, когда земля сама приоткрыла свою тайну, сообщил kubanpress.ru.

На протяжении многих лет водители, проезжающие по участку дороги в темное время суток, замечали странные фигуры. Люди — один, двое, а иногда и несколько — переходили трассу в разных направлениях. Они двигались неестественно ровно, словно плыли над асфальтом, не касаясь его ногами. Самое пугающее происходило в момент приближения автомобиля: фигуры бесследно исчезали. Просто растворялись в воздухе за секунду до того, как машина должна была их сбить. Очевидцы описывают призраков как белые размытые силуэты, иногда с человеческими очертаниями, но без четких лиц. Они не создают аварий, но доводят до полуобморочного состояния даже бывалых водителей.

«Я ехал с Марьянской поздно ночью. Вдруг вижу — человек стоит на обочине. Я притормозил, смотрю — он делает шаг на дорогу. Я сигналю, а он не реагирует. Подъезжаю ближе — пусто. Никого нет. Мурашки по коже», — рассказывал один из очевидцев в местном автомобильном паблике.

Самое неожиданное подтверждение легенды пришло оттуда, откуда его меньше всего ждали. Несколько бывших заключенных, отбывавших срок в исправительной колонии, расположенной неподалеку, рассказывали, что тоже видели эти фигуры.

По словам одного из них, в ночное время, когда в зоне наступала тишина, некоторые заключенные замечали белые тела, движущиеся вдоль забора с внешней стороны. Они не издавали звуков, не реагировали на свет прожекторов и просто исчезали, растворяясь в темноте.

«Стоишь на вышке, смотришь в ночь — и вдруг видишь, как что-то белое мелькает. Думаешь — показалось. Ан нет, второй раз, третий. Жутковатая картина, особенно когда знаешь, что там никого не может быть», — вспоминал один из бывших сотрудников колонии.

Местные старожилы уверены, что это души людей, погибших в этих местах в годы войны или при строительстве завода. Однако официальных подтверждений этой версии нет, и тайна по-прежнему остается неразгаданной.

Ранее профессор Маффео назвала причины, почему люди видят призраков.