₽850 тыс. за перелет и 5 звезд: СМИ сообщили, сколько иноагент Галкин потратил на отдых в Бразилии без Пугачевой

Российский иноагент-юморист Максим Галкин* на протяжении недели отдыхал в Бразилии, сообщила Lenta.ru со ссылкой на SHOT. Телеграм-канал выяснил, с кем отдых иноагент и сколько потратил денег на отпуск.

По информации издания, стоимость поездки составила около ₽3 млн. Предположительно, значительная часть бюджета ушла на авиабилеты — перелет бизнес-классом из Москвы в Рио-де-Жанейро и обратно потянул на ₽850 тыс. На месте артист выбрал пятизвездочные гостиницы. С ним также отправился личный фотограф, которому оплатили не только работу, но и дорогу с проживанием.

По данным издания, в итоге бразильское путешествие обошлось Галкину минимум в ₽2,6 млн. Издание отмечает, что в поездку иноагент отправился один — без супруги Аллы Пугачевой.

Ранее сообщалось, что блогер из Латвии обвинила мужа-иноагента Пугачевой в ее проблемах со здоровьем

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.