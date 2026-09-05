₽850 тыс. за перелет и 5 звезд: СМИ сообщили, сколько иноагент Галкин потратил на отдых в Бразилии без Пугачевой
Lenta.ru: иноагент Галкин потратил ₽2,6 млн на отдых в Бразилии без супруги
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Российский иноагент-юморист Максим Галкин* на протяжении недели отдыхал в Бразилии, сообщила Lenta.ru со ссылкой на SHOT. Телеграм-канал выяснил, с кем отдых иноагент и сколько потратил денег на отпуск.
По информации издания, стоимость поездки составила около ₽3 млн. Предположительно, значительная часть бюджета ушла на авиабилеты — перелет бизнес-классом из Москвы в Рио-де-Жанейро и обратно потянул на ₽850 тыс. На месте артист выбрал пятизвездочные гостиницы. С ним также отправился личный фотограф, которому оплатили не только работу, но и дорогу с проживанием.
По данным издания, в итоге бразильское путешествие обошлось Галкину минимум в ₽2,6 млн. Издание отмечает, что в поездку иноагент отправился один — без супруги Аллы Пугачевой.
Ранее сообщалось, что блогер из Латвии обвинила мужа-иноагента Пугачевой в ее проблемах со здоровьем
* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.