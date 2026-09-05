«Твоя мама жива»: Львова-Белова рассказала о вопиющем случае принуждения подростка поджечь ж/д пути

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в интервью РИА Новости рассказала о случаях, когда несовершеннолетних втягивают в преступную деятельность через психологическое давление. Одним из самых примеров стала история 14-летнего подростка, которого мошенники убедили в том, что его умершая мать на самом деле жива. Чтобы якобы встретиться с ней, парню пришлось совершить поджог релейного шкафа и железнодорожного полотна.

«Был мальчик, у него умерла мама в автокатастрофе, и его воспитывала бабушка. Умерла мама не так давно и, значит, с ним связались мошенники, сказали о том, что твоя мама жива, она у нас, ты должен выполнить определенные действия», — рассказала Львова-Белова.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что такие схемы особенно опасны, потому что играют на самых уязвимых струнах детской души — на горе, одиночестве и вере в чудо. В ситуации, когда ребенок только что потерял близкого человека, он готов поверить в любую, даже самую невероятную историю, лишь бы вернуть его. Именно на это и рассчитывают злоумышленники.

«Он, естественно, пошел, это все сделал. Его осудили, но удалось следствие развернуть в том плане, что мы включились уже в такие тонкие детали...», — отметила детский омбудсмен.

Львова-Белова считает, что в данном случае у подростка не было никакой корыстной цели — ни денег, ни материальной выгоды. Злоумышленники использовали доверчивость и уязвимость подростка, чтобы толкнуть его на преступление. По словам омбудсмена, это делает ситуацию еще более циничной. Благодаря тому, что удалось доказать отсутствие корыстного мотива, статью переквалифицировали, а наказание для несовершеннолетнего смягчили.

В аппарат уполномоченного также поступают коллективные обращения от родителей. Например, группа семей из Краснодарского края сообщила, что их дети стали жертвами кибератак и были вовлечены в диверсионные акты. Сейчас все они находятся под следствием.

Львова-Белова призвала уделять особое внимание профилактике таких преступлений и психологической поддержке подростков, особенно тех, кто переживает тяжелые жизненные ситуации.

«Сразу вот десять родителей приезжали прямо к нам в аппарат. И ты понимаешь, насколько это трагично — и плачущие мамы, и невозможность никак, собственно, это изменить уже», — добавила детский омбудсмен.

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