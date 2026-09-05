«Единая Россия» предложила мораторий на проверки для бизнеса в зонах атак БПЛА

В Государственной Думе выступили с инициативой, касающейся малого предпринимательства в приграничных регионах. Партия «Единая Россия» предлагает ввести мораторий на проверки бизнеса, который пострадал от атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил ТАСС. Такое решение позволит владельцам компаний сконцентрироваться на восстановлении инфраструктуры и сохранении персонала, отметила депутат Альфия Когогина.

«Для предпринимателей, которые уже понесли ущерб и вынуждены восстанавливать работу, дополнительные проверки становятся еще одной административной нагрузкой. Поддержка такого бизнеса должна включать не только компенсацию последствий атак, но и снижение избыточного контроля», — сказала Когогина.

Заместитель председателя думского комитета по малому и среднему бизнесу пояснила, что надзорные органы уже поддержали эту идею. Мораторий будет действовать ограниченное время и коснется только тех предпринимателей, чьи объекты оказались в наиболее опасной зоне. По словам Когогиной, основная цель — дать бизнесменам возможность быстро привести в порядок имущество, не отвлекаясь на бесконечные проверки и сбор документов.

Кроме того, партия намерена и дальше упрощать жизнь предпринимателям. Один из приоритетов — перевод максимума отчетности в электронный вид, чтобы сократить число очных контактов с проверяющими. Когогина добавила, что предложенные меры соответствуют народной программе партии и задачам, которые ставит президент.

«Государственная поддержка должна помогать предпринимателю сохранять дело и восстанавливаться после чрезвычайных обстоятельств. Задача партии - закреплять такие решения в законодательстве и следить за тем, чтобы они действительно работали на местах», — заключила Когогина.

Ранее сообщалось, что около 40% предложений от жителей Подмосковья в Народную программу связаны с благоустройством.