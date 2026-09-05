Самолет США вошел в воздушное пространство России — ожидается визит Уиткоффа и Кушнера

Правительственный борт Соединенных Штатов пересек государственную границу и зашел в российское воздушное пространство со стороны Финляндии. Об этом со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщил ТАСС.

По данным изадния, ранее появилась информация о том, что в Москву с визитом должны прибыть спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. По данным того же источника, поездки в российскую столицу и Киев запланированы на 5–6 сентября.

«Американский спецборт Boeing C-32A вылетел из международного аэропорта Майами [штат Флорида], затем около 09:00 мск совершил промежуточную посадку в Хельсинки, а сейчас продолжил полет и пересек воздушную границу России», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию журналистам, заявил, что о контактах между российской стороной и американскими переговорщиками будет сообщено дополнительно, когда они фактически состоятся.

Ранее военный эксперт Леонков высказал мнение, что переговоры по Украине зашли в тупик.