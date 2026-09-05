Высаживали из такси и не обслуживали в магазинах: россияне рассказали о дискриминации в Эстонии

Семья Купченковых перебралась из Прибалтики в Россию и поделилась историей с RT о том, с каким отношением столкнулась в Эстонии. По словам супругов, они регулярно сталкивались с неприязнью со стороны местных жителей и продавцов. По их словам, супругов могли не обслужить в супермаркете или потребовать покинуть такси только из-за того, что они говорили по-русски.

По данным издания, Маргарита и Кирилл познакомились в Канаде, где и начали совместную жизнь. Затем они переехали в Эстонию, но в итоге приняли решение уехать в Россию. Как признаются сами Купченковы, ежедневное давление и атмосфера неприятия стали непереносимыми. В 2026 году они окончательно перебрались в Псковскую область.

«Начали в русских школах запрещать, закрывать предметы русского языка, потом переводить в русских школах предметы на эстонский язык... Перестали обслуживать в магазинах. Очень часто могли высадить из такси», — рассказывает Маргарита.

По данным издания, сейчас супруги обосновались в собственном доме и работают в Пскове. Маргарита занимает должность специалиста по связям с общественностью в региональном перинатальном центре. Кирилл трудится системным администратором, обеспечивая работу IT-инфраструктуры в одной из местных организаций. По их словам, в России они наконец почувствовали себя спокойно.

«У нас, получается, перед отъездом было... Один счет нам пришел (за коммунальные услуги) — €960. Почти ₽100 тыс. Так что нам тут приятнее. Скажем так, и Европа, и Канада по сервису проигрывают очень сильно России, Пскову. Я был в Канаде год назад, делал документы. Три дня ходил. А здесь я пришел — и мне сделали часа за два», — добавил Кирилл.

Ранее сообщалось, что Медведев жестко высказался о сбежавших из России гражданах.